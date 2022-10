Dallas-Profi Kleber: "Teams kommen, um uns zu schlagen"

Basketball-Profi Maximilian Kleber sieht die Dallas Mavericks in der kommenden NBA-Saison in neuer Rolle. „Wir werden nicht mehr unter dem Radar laufen, wie wir es wahrscheinlich letztes Jahr hatten. Sondern Teams kommen, um uns zu schlagen“, sagte der 30-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) .

Waren die Mavericks in der Vorsaison erst in den Conference Finals, sozusagen dem Halbfinale, am späteren Meister Golden State Warriors gescheitert, lechzen sie diesmal nach mehr. Natürlich, so Kleber, wolle Dallas die wieder in die Play-offs: "Und dann muss man einfach Serie für Serie abwarten." In der Nacht zum kommenden Donnerstag (4.00 Uhr) reisen die Mavs zum Auftakt zu den Phoenix Suns.