FC Bayern, Jahreshauptversammlung: Skandale, Tränen & Brandreden! Die legendärsten JHV-Momente mit Hoeneß, Rummenigge & Co.

Wutreden, Tumulte und Hoeneß-Kult: Best of JHV des FC Bayern

Am Samstag, dem 15. Oktober, ist es um 18 Uhr wieder soweit. Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In der Vergangenheit wurden auf der Mitgliederversammlung des Öfteren Streitereien öffentlich ausgetragen. Erst im vergangenen Jahr schaukelten sich Diskussionen so hoch, das sie in einer ihresgleichen suchenden Aufruhr endeten.

2002: Beckenbauers Vertrauensfrage

2005: Der Bruch mit Ballack

2007: „Für die Scheiß-Stimmung seid ihr verantwortlich, nicht wir“

Obwohl die Bayern im November unter Trainer Ottmar Hitzfeld die Tabelle anführten, war die Stimmung getrübt. Die zwei Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt in der Liga und gegen die Bolton Wanderers im UEFA-Cup trugen ihren Teil dazu bei, sodass es zu einem riesigen Eklat kam. Letztendlich platzte Präsident Uli Hoeneß der Kragen, als Fans die hohen Preise in der 2005 eröffneten Allianz Arena monierten.

„Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid?“, redete er sich in Rage: „Dafür dass wir uns hier seit Jahren den Arsch aufreißen. Dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit sieben Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren.“

Hoeneß wütete weiter: „Was glaubt ihr eigentlich, wer euch alle finanziert? All die Leute in der VIP-Loge, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

2009: Rummenigges Kopier-Gedicht

Das Gedicht im Wortlaut: „Lieber Franz, ich danke Dir. Ich danke Dir, ich danke Dir sehr. Ich danke Dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke Dir, danke Dir ganz toll. Weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke Dir, Du bist ein Schatz. Dies sage ich Dir in diesem Satz. Ich danke Dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Und ein spezielles Dankesehr an 1860 für die Watschn an Dir.“