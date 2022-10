Bundesliga: FC Schalke 04 – TSG 1899 Hoffenheim, 0:3 (0:2)

Robert Skov verwandelte vor 59.811 Zuschauern einen Elfmeter nach elf Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für die TSG 1899 Hoffenheim. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Munas Dabbur einen weiteren Treffer für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit einem Wechsel – Mehmet Aydin kam für Cedric Brunner – startete Schalke in Durchgang zwei. Per Elfmeter erhöhte Skov in der 59. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 3:0 für die TSG. Mit einem Doppelwechsel holte Frank Kramer Dominick Drexler und Simon Terodde vom Feld und brachte Jordan Larsson und Kenan Karaman ins Spiel (70.). Mit Dabbur und Christoph Baumgartner nahm André Breitenreiter in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jacob Bruun Larsen und Angelo Stiller. Letztlich fuhr Hoffenheim einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.