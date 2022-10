3. Liga: FC Erzgebirge Aue – Hallescher FC, 1:1 (0:1)

Sam Schreck schlüpfte nach drei Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 10.000 Zuschauern ins eigene Netz traf. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Halle, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In Durchgang zwei lief Leon Damer anstelle von Sebastian Müller für den Gast auf. Aue drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Tim Danhof und Borys Tashchy sorgen, die per Doppelwechsel für Tom Baumgart und Lenn Jastremski auf das Spielfeld kamen (61.). Mit Dominik Steczyk und Aaron Herzog nahm André Meyer in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Andor Bolyki und Tunay Deniz. Als einige Zuschauer bereits Hallescher FC als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Schreck, der zum Ausgleich traf (89.). Am Ende trennten sich der FC Erzgebirge Aue und Halle schiedlich-friedlich.