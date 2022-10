Bahn-WM: Friedrich verpasst Gold , Emma Hinze holt Bronze

Lea Friedrich verpasst bei Bahn-WM in Paris die Goldmedaille im Sprint. Emma Hinze sichert sich Bronze.

Lea Friedrich hat bei der Bahnrad-WM auf dem Olympia-Oval von Paris wie im Vorjahr Silber im Sprint geholt, den nächsten Titel für die deutschen Frauen aber verpasst. Zwei Tage nach dem Sieg im Teamsprint verlor die 22-Jährige aus Dassow im Finale der Königinnen-Disziplin in zwei Läufen gegen die Französin Mathilde Gros, die damit die Nachfolge von Emma Hinze antrat.

Die Titelverteidigerin war im Halbfinale an Gros gescheitert, sicherte sich im kleinen Finale aber Bronze. Hinze (25), die 2021 vor Friedrich Gold geholt hatte und als erste Deutsche zum dritten Mal in Folge Sprint-Weltmeisterin hätten werden können, besiegte im Duell um Platz drei die Niederländerin Laurine van Riessen 2:0. Im Halbfinale hatte sie in drei Läufen gegen die frenetisch angefeuerte Gros verloren.