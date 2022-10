2. Liga: FC St. Pauli – Hamburger SV, 3:0 (0:0)

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. Der FC St. Pauli schickte den Hamburger SV mit 3:0 vom Platz. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall.

Keine 28 Minuten waren gespielt, da musste Sebastian Schonlau vom HSV den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Bis Schiedsrichter Aytekin (Oberasbach) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. 29.205 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für St. Pauli schlägt – bejubelten in der 61. Minute den Treffer von Eric Smith zum 1:0. Marcel Hartel erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 74 Minuten auf 2:0. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Timo Schultz, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Luca-Milan Zander und David Otto kamen für Manolis Saliakas und Igor Matanovic ins Spiel (80.). Mit Leart Paqarada und Afeez Aremu nahm Timo Schultz in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lars Ritzka und Connor Metcalfe. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Otto, der das 3:0 aus Sicht des FC St. Pauli perfekt machte (89.). Letzten Endes ging St. Pauli im Duell mit Hamburg als Sieger hervor.