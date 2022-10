Transfermarkt: Irres Gerücht aus Spanien! Hat Real Interesse an Bayern-Star Davies?

Verliert der FC Bayern nach David Alaba den nächsten Star innerhalb kurzer Zeit an die Königlichen?

„Von den Bayern ist Davies der Name, den sie am meisten im Auge haben“, antwortete Félix auf die Nachricht eines Followers des Kanals, der Kimmich für Real Madrid vorschlug. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker) .

Reals Linksverteidiger-Posten ausbaufähig

Der Kanadier zählt zu den besten Linksverteidigern der Welt, wenn er vollständig gesund ist. In den letzten Spielzeiten war dies nicht immer der Fall. Erst Anfang des Jahres quälte den 21-Jährigen eine Herzmuskelentzündung. Zuletzt fehlte er dem deutschen Rekordmeister mit einer Schädelprellung.

Der Außenverteidiger hat in München noch einen Vertrag bis 2025. Das Interesse an einem Transfer scheint höchstens auf Seiten Real Madrids zu liegen. Davies soll noch für lange Zeit die Linksverteidiger-Position der Bayern bekleiden und hat mit gerade mal 21 Jahren noch viel Potenzial.

Das Interesse an Davies begründet sich darin, dass bei Real die Position des linken Außenverteidigers noch ausbaufähig ist und der Kanadier deshalb optimal in Schema passen würde. Zumal er mit seiner Technik und seinen trickreichen Aktionen an Real-Legende Marcelo erinnert. Ferland Mendy, der Nachfolger des Brasilianers werden sollte, ist nicht unumstritten. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt).