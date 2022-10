WM 2022: Katar will betrunkene Fans wegsperren! Eigene Ausnüchter-Bereiche

Bei der Weltmeisterschaft in Katar soll es eigene Bereiche zur Ausnüchterung für angetrunkene Fans geben.

„Das ist ein Ort, an dem sichergestellt ist, dass diese Leute sicher sind und niemandem anderen schaden können“, erklärte Turnier-Geschäftsführer Nasser Al Khater beim britischen Sky News . Soll heißen: Katar plant offenbar, betrunkene Fans wegzusperren. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Offen ließ der Spitzenfunktionär allerdings, wie ein solcher Bereich genau aussehen wird - ebenso, wie lange man sich dort im Fall der Fälle aufhalten müsste. Alkoholische Getränke sind in Katar zwar nicht komplett verboten - anders als im Nachbarland Saudi-Arabien - aber dennoch nur unter bestimmten Bedingungen erhältlich.

So wird Alkohol nur in manchen Bars, Restaurants und Hotels ausgeschenkt. Ausländer können entsprechende Getränke auch in Geschäften kaufen, benötigen dafür aber eine Lizenz und müssen über 21 Jahre alt sein. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)