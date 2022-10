U17-Fußballerinnen erreichen WM-Viertelfinale

Die deutschen U17-Fußballerinnen sind bei der WM in Indien vorzeitig ins Viertelfinale gestürmt. Die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp besiegte in ihrem zweiten Gruppenspiel Chile mit 6:0 (3:0) und hat damit die Teilnahme an der K.o.-Phase sicher. Zum Auftakt wurde Nigeria bezwungen (2:1). Letzter Gruppengegner ist am Montag das punktlose Schlusslicht Neuseeland.