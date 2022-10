FIFA 23: Mit zwei WM-Plätzen als Belohnung! EA Sports Cup eröffnet die eSports-Saison

Ab Montag treten die teilnehmenden Teams wöchentlich gegeneinander an © @FIFAe

Mit dem EA Sports Cup eröffnet ein neuer Wettbewerb die eSports-Saison in FIFA 23. Die teilnehmenden Teams kämpfen dabei bereits um zwei Plätze für die Weltmeisterschaft.

Mit dem Release von FIFA 23 nimmt auch der kompetitive Wettstreit der Fußball-Simulation endlich wieder Fahrt auf. Am Montag eröffnet mit dem EA Sports Cup gleich ein komplett neues Offline-Event die Saison der Global Series.

Und es geht direkt ans Eingemachte! Neben einem umfangreichen Preispool in Höhe von 250.000 US-Dollar werden bereits zwei Tickets für die Weltmeisterschaft vergeben.

So läuft das Turnier ab

Der teambasierte Wettbewerb wartet mit den 20 besten Vereinen sowie Organisationen der FIFA-Szene auf, die ab sofort wöchentlich in London aufeinandertreffen. Darunter befinden sich mit dem Fokus Clan, der sein Roster in der Sommerpause kräftig verstärkt hat, sowie dem amtierenden VBL-CC-Champion RB Leipzig auch zwei namhafte deutsche Vertreter.

Der Startschuss ertönt am 17. Oktober. Insgesamt erstreckt sich der Wettbewerb über drei Monate bis in den Dezember. Auf eine Gruppenphase (vier Fünfergruppen) mit Hin- und Rückspiel folgt die K.o.-Phase, die in einem Single-Elimination-Bracket ausgetragen wird. Die beiden Finalisten schaffen schließlich den Sprung zum FeCWC.