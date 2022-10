Bundesliga heute live: FC Schalke - TSG Hoffenheim live im TV, Stream, Ticker

Der FC Schalke empfängt die TSG Hoffenheim. Bei den Königsblauen steht Trainer Frank Kramer extrem unter Druck - die TSG will den ersten Sieg seit drei Spielen.

Für TSG-Coach Andre Breitenreiter bedeutet das Spiel eine Reise in die Vergangenheit, die Rückkehr zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. Für Frank Kramer könnte es auf Schalke-Seite derweil auch um die persönliche Zukunft gehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 50-Jährige steht mit den Königsblauen auf dem 16. Tabellenplatz - und nach drei Niederlagen in Folge extrem unter Druck. Gegen die favorisierten Hoffenheim (haben nach neun Spielen schon mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto) muss nach Möglichkeit ein Sieg her.