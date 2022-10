Füchse Berlin hoffen auf schnelles Wiede-Comeback

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hofft auf ein baldiges Comeback von Nationalspieler Fabian Wiede. Wie der Klub am Freitag mitteilte, könnte die Fußverletzung weniger gravierend als befürchtet sein. "Die medizinischen Untersuchungen haben einen Bänderschaden ergeben. Doch wir hoffen, dass er uns schon im Spiel in Leipzig wieder helfen kann", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Zuvor war Wiede von der Nationalmannschaft abgereist, nachdem er sich vergangenen Montag die Blessur am rechten Fuß zugezogen hatte. Dadurch verpasste der 28-Jährige die Länderspiele gegen Schweden und in Spanien.

Die Berliner reisen in der Bundesliga am 23. Oktober zum SC DHfk Leipzig. Davor müssen die Füchse am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Runde des DHB-Pokals bei der SG Flensburg-Handewitt antreten.