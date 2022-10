Global Champions Tour nicht mehr Teil des Hamburger Derbys

Der Große Preis des traditionsreichen Spring- und Dressur-Derbys in Hamburg-Klein Flottbek ist 2023 nicht mehr Teil der Global Champions Tour.

Der Große Preis des traditionsreichen Spring- und Dressur-Derbys in Hamburg-Klein Flottbek ist 2023 nicht mehr Teil der Global Champions Tour. Der auslaufende Vertrag mit der lukrativen Serie der Springreiter wird nicht verlängert. Das gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. Nach 15 Jahren sei es "an der Zeit, getrennte Wege zu gehen", sagte Derbychef Volker Wulff.