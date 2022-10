Anzeige

Hat sich Lewandowski verzockt? Barca-Star zwischen CL-Rückschlag und Clasico bei Real Madrid Hat sich Lewandowski verzockt?

Lewy-Projekt gescheitert? Barca "hat keine Argumente mehr"

Maximilian Huber

Robert Lewandowski droht mit dem FC Barcelona das frühe Aus in der Champions League. Seine Chancen auf den Ballon d‘Or dürften somit drastisch sinken.

Es war ein Abend zum Vergessen für den FC Barcelona.

Die Katalanen kamen in ihrem ersten Must-Win-Spiel der Saison in der Champions League gegen Inter Mailand nicht über ein 3:3 (1:0) hinaus, der Abstieg in die Europa League wohl nur aufgeschoben.

Anzeige

Über seinen späten Doppelpack und das damit einhergehende Ende seiner 285-Minuten-Torflaute in der Königsklasse konnte sich Robert Lewandowski daher kaum freuen - ein Sieg von Inter Mailand zu Hause gegen Viktoria Pilsen oder beim FC Bayern würde für Barca das Vorrunden-Aus in der Champions League bedeuten.

Lewandowski kritisiert die Defensive

Sichtlich bedient präsentierte sich der Pole nach dem Spiel im spanischen TV.

Mit seinen späten Toren zum 2:2 (82.) und zum 3:3 (90.+2) war es schließlich der 34-Jährige, der die theoretischen Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League quasi im Alleingang noch am Leben hielt.

„Wir wollten unbedingt ein Tor erzielen und haben dabei die Abwehr und die Gegenangriffe vergessen“, beklagte der Pole bei Movistar+ die fehlende Balance im Spielsystem der Blaugrana: „Inter ist zu leicht vor unser Tor gekommen und hat Situationen geschaffen, die ihnen einen Doppelschlag ermöglicht haben.“

Robert Lewandowski ist nach dem 3:3 gegen Inter Mailand sichtlich unzufrieden

Drohendes Barca-Aus kann böse Folgen haben

Ein erneuter Abstieg in die Europa League, in der Lewandowski zuletzt 2010/11 für Borussia Dortmund auflief, könnte für den finanziell schwer gebeutelten Traditionsklub wie auch schon im Vorjahr schwere Folgen haben.

Wie die spanische Sport zuletzt berichtete, hatte der FC Barcelona mindestens die Einnahmen bis ins Viertelfinale im Saison-Budget eingeplant.

Anzeige

Das frühe Königsklassen-Aus könnte die Katalanen bis zu 20 Millionen Euro kosten, die dringend benötigt werden.

Lewandowski liefert auch in Barcelona

Doch nicht nur finanziell ist ein Abstieg in die Europa League ein herber Rückschlag für Lewandowski und Co., auch sportlich gleicht das Verpassen der K.o.-Phase in der Champions League einer Katastrophe.

Schließlich setzten die Barca-Verantwortlichen alles auf eine Karte, gaben über 153 Millionen Euro Ablöse für neue Stars aus - das Gehalt bleibt dabei noch außen vor. Für Lewandowski nahm Barca-Präsident Joan Laporta satte 45-Millionen Euro in die Hand und lotste den Polen nach langem Hin und Her nach Katalonien.

Für den FC Barcelona hat sich die Verpflichtung des 34-Jährigen bislang gelohnt. In La Liga steht Barca punktgleich mit Real Madrid an der Tabellenspitze, gewann dabei sieben aus acht Spielen. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Lewandowski steuerte in zwölf Pflichtspielen in der Liga und der Königsklasse bereits 14 Tore bei und wird in den Top-Fünf-Ligen derzeit nur von Erling Haaland übertroffen (20 Tore).

Ist der Kampf um Ballon d‘Or bereits verloren?

Doch so gut es in der Liga läuft, so schlecht und schmerzhaft sieht es in der Champions League nun aus, die für den 34-Jährigen eine enorme Bedeutung hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Mit dem FC Bayern gewann der Pole den Wettbewerb zwar bereits 2020, doch der Ballon d‘Or fiel wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Im vergangenen Jahr verpasste der Stürmerstar den Gewinn der Trophäe dann hauchdünn, obwohl er in der Bundesliga-Saison den Torrekord von Gerd Müller überboten hatte.

Anzeige

Der Titel ging erneut an Lionel Messi, der aufgrund des Gewinns der Copa America und wohl auch seinem Status triumphierte.

Entscheidend soll vor allem aber auch gewesen sein, dass Robert Lewandowski „nur“ in der Bundesliga spielte und andere europäische Ligen einen höheren Stellenwert genießen. Mit seinem Wechsel zu Barca sollte sich das ändern.

Ein frühes Aus in der Champions League würde seine Chancen auf den Ballon d‘Or jedoch deutlich minimieren.

Lewandowski sucht neue Herausforderung bei Barca

Hat sich der Pole mit seinem Wechsel nach Barcelona also verzockt? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Diese Frage lässt sich so leicht nicht beantworten. Der 34-Jährige suchte nach acht Jahren Dominanz beim FC Bayern eine neue Herausforderung und wird in Barcelona wohl zudem noch fürstlicher entlohnt als in München.

In der Liga stehen die Katalanen mit 22 von 24 möglichen Punkten an der Tabellenspitze und können diese am Wochenende im „El Clasico“ im Estadio Santiago Bernabeu bei Real Madrid (La Liga: Real Madrid vs. FC Barcelona, Sonntag ab 16.15 Uhr im Liveticker) verteidigen.