Bundesliga: FCA weiter ohne Gikiewicz - Berisha fraglich

“Von Feuerzeug getroffen!” So kam es zum Zoff auf Schalke

Der FC Augsburg muss auch im Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag auf Rafal Gikiewicz verzichten. Der Einsatz von Mergiem Berisha bleibt fraglich.

Berisha sei wie Arne Maier „angeschlagen“ und habe am Freitag nicht trainieren können, sein Einsatz sei aber „noch nicht ganz ausgeschlossen“, sagte FCA-Coach Enrico Maaßen.

"Wir wissen, was das für ein Hexenkessel wird und brauchen eine Top-Leistung", sagte Maaßen. Seine Mannschaft aber sei "im Flow, das kann auch den ein oder anderen Neuen tragen, der in die Startelf kommt".

„Wir haben bei Rafa die Option (zur Vertragsverlängerung über 2023 hinaus, d.Red.), er wird im nächsten Jahr hier sein und darüber sind wir sehr froh.“ Wenn ein Keeper so herausragende Leistungen bringe wie der 34-Jährige, „dann will man ihn ganz, ganz lange in seinem Tor behalten“.