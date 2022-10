Kemme gegen Montagsspiele in der Frauen-Bundesliga

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme hat harsche Kritik an der künftigen Ansetzung von Montagsspielen in der Frauen-Bundesliga geübt.

„Im Fußball der Frauen können wir in Deutschland nicht von Profitum reden, setzen aber Montagsspiele an ? inklusive Dienstag als Reisetag", meinte die 30-Jährige im Gespräch mit dem Nachrichtenportal t-online.