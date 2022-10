Innenbandverletzung: Frankfurt muss auf Hasebe verzichten

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den nächsten Spielen auf Abwehrspieler Makoto Hasebe verzichten.

Wie der Europa-League-Sieger am Freitag auf Twitter mitteilte, erlitt der 38 Jahre alte Japaner im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur (2:3) eine Innenbandverletzung im Knie.

Hasebe stehe der Eintracht damit „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung. Am Samstag trifft die Eintracht in der Liga auf Bayer Leverkusen (15.30 Uhr).