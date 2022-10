Anzeige

BVB-PK LIVE: Hat Hummels recht? Terzic bezieht Stellung vor dem Spiel bei Union Berlin Terzic legt zu Hummels nach: “Was mir wichtig ist …“

Darum lieben alle Mr. BVB

SPORT1

Am Sonntag muss Borussia Dortmund beim Tabellenführer Union Berlin ran. Edin Terzic bittet vorab zur Pressekonferenz. SPORT1 begleitet diese im LIVETICKER.

Der BVB muss am Sonntag bei Tabellenführer Union Berlin ran (Union Berlin - BVB am So. ab 17.30 Uhr im Liveticker). Nach der 2:3-Niederlage in Köln und dem 2:2-Remis gegen den FC Bayern sollen nun wieder drei Punkte her.

Zwar fühlte sich der Punkt gegen die Bayern wie ein Sieg an, doch das 1:1-Remis in der Champions League gegen Sevilla bremste die Euphorie der Schwarzgelben wieder ein wenig. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anzeige

Vor allem Abwehrboss Mats Hummels hat der Auftritt nicht gefallen. Er sprach von „nicht genug Spielintelligenz“. Trainer Edin Terzic wird auf der Pressekonferenz vor dem Union-Spiel auch dazu Stellung nehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

SPORT1 begleitet die BVB-Pressekonferenz ab 13 Uhr im LIVETICKER.

+++ Das war es mit der PK +++

Die letzte Frage wurde gestellt, die Pressekonferenz ist beendet. Bis bald!

+++ Terzic über Taktik gegen Union +++

„Sie bauen nicht nur ein Abwehrbollwerk auf. Sie variieren da. Was sie super machen, ist die Abstimmung: Wann sie hervorstechen, wann sie absinken, wann sie sich gegenseitig sichern. Da kommt es darauf an, ob wir uns richtig entscheiden, wann wir den Ball in den Raum spielen, oder auf den Fuß spielen. Das sind die Themen, die wir uns genauer anschauen werden. Es gibt mehrere Optionen, wie wir das Spiel angehen wollen. Dann werden wir uns entscheiden wie wir anfangen und was wir dann vielleicht im Spiel ändern. Es geht darum, dass wir wissen, dass es ein enges, aggressives Spiel wird. Sie sind die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe führt, die laufstärkste Mannschaft der Liga. Wir müssen da einfach dagegenhalten und bereit sein, in diese Zweikämpfe zu gehen “

+++ Über Dortmunds 8 Tore in den letzten 15 min+++

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir die gleiche Anzahl an Toren in der ersten Viertelstunde geschossen hätten. Dann hätten wir jetzt doppelt so viel. Es ist nicht so, dass wir sagen: ‚Hey Leute, erst ab der 74. bitte.‘ Vielleicht lassen wir einfach weniger liegen am Ende, oder der Gegner ist müder. Wir haben aber auch die meisten Joker-Tore, wenn ich richtig informiert bin. Das liegt dann auch daran. Ich würde mir wünschen, dass diese Anzahl so bleibt, aber dass wir in den ersten 74. Minuten mehr Tore schießen.“

+++ Terzic kündigt Standard-Training an +++

„Standards sind extrem wichtig. Es gibt Mannschaften, da ist es ein wichtigerer Dosenöffner. Ich finde Union ist da eine davon und sehr effektiv, auch sehr kreativ, die haben richtig gute Abläufe. Es ist ja nicht so, als hätten die plötzlich 12 oder 13 Leute auf dem Feld bei Standards. Sie machen es einfach richtig gut. Wir werden heute und morgen nochmal Standards trainieren. Wir setzen darauf einen Schwerpunkt, weil wir genau wissen, wie das in den letzten Jahren bei Union Berlin gelaufen ist. Das ist häufig der Punkt, der das Stadion begeistert, weil sie daraus häufig in Führung gehen. Wir wissen, dass das ein wesentlicher Faktor sein wird am Sonntag, deswegen wollen wir da heute und morgen nochmal gezielt darauf hinweisen.“

+++ Terzic über Hummels-Kritik +++

„In der Vergangenheit hieß es: Wir sind zu nett zueinander, aber sobald wir was sagen hört man nur, das ist eine Wutrede. Mir war wichtig, dass er das Wort „wir“ benutzt. Das hat er getan. Wichtig war es mir auch, dass wir das auch intern besprechen. Auch das haben wir getan. Es geht darum, dass wir besser werden wollen. Mir geht es aber darum, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Deshalb habe ich kein Problem damit, wenn er im „Wir“ spricht.“

Anzeige

+++ Reus-Comeback in der Startelf? +++

„Inwieweit es schon reicht für die Startelf reicht, werden wir sehen, aber er ist ein sehr wichtiger Faktor. Nicht nur in der Offensive, sondern auch beim Gegenpressing. Da hat er ein sehr gutes Gespür. Wir haben unseren Kapitän vermisst und freuen uns, wenn er wieder da ist.“

+++Abhängigkeit von Bellingham? +++

„Es ist außergewöhnlich das ein 19-Jähriger auf so einem Level performt. Er spielt auf einem sehr konstanten Niveau, bekommt aktuell dafür auch sehr viel Lob. Die Balance zu finden und nicht nur sein eigenes Spiel zu spielen, das hat er enorm verbessert. Er hat besonders in der Champions League viele Tore für uns gemacht. Wir sind froh, dass er nicht nur jede Minute auf dem Platz steht, sondern auch ohne Ausfälle trainiert. Wir sind froh wie er performt, aber wir werden auch nicht aufhören ihn zu nerven, damit das auch so weiter geht.“

+++ Personalupdate zu Meunier, Modeste, Guerreiro & Reus+++

„Es gibt neben den Langzeitverletzten noch vier kleine Fragezeichen, die wir beantworten müssen. Das eine ist Thomas Meunier, der verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Er hat eine Leistenverletzung, die ihm seit ein paar Wochen Probleme bereitet. Die Untersuchungen haben aber nichts Dramatisches gezeigt, sodass er heute Teile des Trainings schon mitmachen kann. Wir hoffen, dass es für Sonntag reicht.“

„Bei Modeste war nach seiner leichten Verletzung geplant, dass er schon wieder trainiert. Leider hat er aktuell ein bisschen mit Magendarm-Problemen zu kämpfen. Da müssen wir gucken, wie es reicht.“

„Rapha Guerreiro hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, aber auch da geht es darum, ob er heute oder morgen ins Training einsteigt, sodass wir positiv sind, dass er uns Sonntag zur Verfügung stehen wird.“

„Marco Reus hat am Mittwoch große absolvieren können. Heute und morgen wird er auch trainieren. Wenn sich das gut entwickelt, ist er einsatzbereit für Sonntag. "

+++ Terzic lobt Union +++

„Sie arbeiten sehr gut, kompensieren Abgänge hervorragend ohne viel Geld auf dem Transfermarkt auszugeben. Man hat das Gefüjhl, dass alles sehr stimmig ist und jeder seine Rolle kennt. Dazu kommt die großartige Unterstützung, die sie bei Heimspielen haben. Es ist keine Überraschung, dass sie da oben stehen. Es ist immer schwierig, auswärts bei Union zu spielen.“

+++ Terzic über Ruhnert als Trainer+++

„Ich hab viele Jahre unter Oliver Ruhnert gespielt. Sowohl in der Jugend, als auch als Senior. Oli ist ein fußballverrückter. Damals war sein Werdegang vielleicht noch nicht so ersichtlich, aber wenn man merkt, wie er für den Fußball lebt. Ich freu mich auf unser Wiedersehen am Sonntag. Er war der Trainer, unter dem ich am längsten gespielt habe. Vom zweiten Jahr der B-Jugend bis zu den Senioren.“

Anzeige

+++ PK beginnt ++

Die Pressekonferenz hat soeben begonnen. Trainer Edin Terzic sitzt auf dem Podium.

+++ Herzlich Willkommen +++

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Auswärtsspiel bei Tabellenführer Union Berlin am Sonntag. Trainer Edin Terzic tritt an, um die Fragen der Journalisten zu beantworten. Nach zwei Unentschieden gegen Bayern und Sevilla will der BVB wieder zurück in die Erfolgsspur.