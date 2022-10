Alonso will Bayer-Teamspirit aufbauen

„Es ist wichtig, was wir wollen“, sagte der ehemalige spanische Welt- und Europameister am Freitag, „wir müssen Teamspirit aufbauen, egal ob wir auswärts oder zu Hause spielen.“

Am Samstag gastiert der Werksklub, der in der Champions League gegen den FC Porto am Mittwoch 0:3 verlor, bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr). Alonso: „Wir haben 0:3 verloren, es war hart, wir waren unglücklich. Wir müssen wie eine Mannschaft zusammenbleiben, auch in schwierigen Momenten.“