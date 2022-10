Handball: Magdeburg verpflichtet Schweden Claar

"Wir sind sehr froh und glücklich, dass sich mit Felix Claar einer der talentiertesten Spielmacher Europas für uns und den SC Magdeburg entschieden hat", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert: "Er ist ein starkes Gesamtpaket, das seine Qualitäten nicht ausschließlich in der Offensive hat, sondern zudem eine intelligente Abwehr spielen kann."

Claar, der auch bei Schwedens 37:33 gegen Deutschland am Donnerstag in Mannheim auf der Platte stand, kommt vom dänischen Top-Klub Aalborg Handbold an die Elbe und ist der erste Magdeburger Neuzugang.