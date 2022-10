Werder: Auch Abwehrchef Veljkovic fällt aus

Der Innenverteidiger konnte am Freitag wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel nicht trainieren und fällt damit aus, wie der Tabellenfünfte mitteilte.

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie bleibt Werner dennoch gelassen. „Wir sind inzwischen so klar in den Abläufen, dass wir das mannschaftlichen kompensieren müssen“, sagte er.