Biathlon: Streit um Blei-Munition - Droht dem Sport der Kollaps?

Biathlon ist eine der beliebtesten Wintersportarten in Deutschland. Doch es droht ein großes Problem mit weitreichenden Folgen. Der Grund ist ein mögliches EU-Verbot.

Der Grund ist die bisher genutzte Munition, die zu großen Teilen aus Blei besteht. So kündigte die europäische Chemikalienbehörde ECHA bereits vor drei Jahren an, Blei in Geschossen, Kugeln und Angelzubehör zu beschränken.