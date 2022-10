FC Bayern: Mané "schlechtester Transfer des Sommers" - Kolumne von Alex Steudel

Passt nach Bayern wie Tofu in Weißwurst

Fremdeln ist ziemlich nett ausgedrückt. Der Mann passt in die Bayern-Elf wie Tofu in die Weißwurst. Mané bringt alles durcheinander. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit Mané ist der Bayern-Angriff in ständiger Unwucht. Jeder kann es sehen. Das Ergebnis: Schlechtester Saisonstart seit 2010. Mané ist nicht allein verantwortlich, aber er trägt ein gerüttelt Maß an Teilschuld.

Transferjubel verstummt

Niemand kritisiert Mané so richtig, weil alle wissen, dass sie selbst mitgejubelt haben. Nicht einmal sein Trainer tut was, nein, Julian Nagelsmann setzt ihn dauernd ein – vielleicht ja auch, weil Mané so neu in München und so sympathisch ist und einen riesigen Haufen Geld verdient (angeblich mehr als alle anderen in der Liga).