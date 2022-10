Anzeige

Darts-WM: Deutsche Qualifikation mit Hopp, Kurz LIVE im TV auf SPORT1 Deutsche Quali zur Darts-WM LIVE

Deutsche WM-Quali live bei SPORT1 © SPORT1

SPORT1

Welcher Deutscher spielt bei der Darts-WM im Ally Pally? Die Interwetten PDC Europe Super League 2022 ab dem 7. November täglich live auf SPORT1 im Free-TV und im Livestream

Die Darts-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus: Bei der Interwetten PDC Europe Super League, die vom 7. – 11. November im H+ Hotel in Niedernhausen stattfindet, wollen 24 der besten deutschen Spieler das WM-Ticket lösen und sich ihren Traum vom Auftritt im legendären „Ally Pally“ erfüllen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Beim hochkarätig besetzten Qualifikationsturnier am Start sind viele bekannte Namen, die auch schon auf der WM-Bühne in London für Furore gesorgt haben, darunter Max Hopp, Florian Hempel, Nico Kurz oder Fabian Schmutzler. SPORT1 überträgt die Interwetten PDC Europe Super League täglich live ab 15:30 Uhr im Free-TV.

Insgesamt sind 20 Livestunden TV-Berichterstattung geplant, weitere Partien gibt es zudem im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen. Als Kommentator ist vor Ort Philip Brzezinski im Einsatz, der an seiner Seite verschiedene Turnier-Teilnehmer am Mikrofon begrüßt.

Bewährter Turniermodus wird fortgesetzt

Der Turniermodus, der im letzten Jahr ein erfolgreiches Debüt gefeiert hat, bleibt auch bei der diesjährigen Austragung bestehen. An den ersten beiden Turniertagen der Interwetten PDC Europe Super League 2022 treten die 24 Teilnehmer in Hin- und Rückspiel in vier Sechsergruppen gegeneinander an, wobei die beiden Gruppenletzten jeweils aus dem Turnier ausscheiden.

Die verbliebenen 16 Spieler kämpfen dann in einer zweiten Gruppenphase mit zwei Achtergruppen um den Einzug in das Viertelfinale. Die letzten Acht ermitteln am Final-Freitag den Sieger, der sich das begehrte WM-Ticket sichern wird. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

SPORT1 begleitet deutsche WM-Qualifikation täglich

Die Interwetten PDC Europe Super League 2022 wird von Montag, 7. November, bis Freitag, 11. November, täglich ab 15:30 Uhr live auf SPORT1 im Free-TV gezeigt. Insgesamt stehen 20 Livestunden auf dem Programm, darunter natürlich auch die entscheidende Phase des Turniers am Freitag.

Eine noch umfangreichere Abbildung des Events gibt es darüber hinaus im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen, hier startet die Übertragung jeweils schon ab 12:00 Uhr, beziehungsweise am Freitag ab 14:50 Uhr. Die Interwetten PDC Europe Super League wird auf insgesamt vier Boards gespielt, wobei eine Partie pro Spielrunde übertragen wird. Ab dem Viertelfinale finden dann alle Matches auf einem Board statt.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns in Kooperation mit unseren tollen Partnern Interwetten, SPORT1 und HYLO gelingt, die Super League in dieser Form zu realisieren und der deutschen Darts-Elite eine große Bühne bieten zu können.“ so Werner von Moltke, Präsident der PDC Europe.

Werner von Moltke freut sich über „jüngste Super League aller Zeiten“

Neben den Top16 der Super League 2021 um Vorjahresfinalist Florian Hempel, Max Hopp und Nico Kurz (abzüglich des Super League Champions 2021 Martin Schindler, der über die Pro Tour Order of Merit bereits sicher für die WM qualifiziert ist) hat die PDC Europe neun Wild Cards vergeben.

Max Hopp kämpft um eine WM-Ticket

Auch unter diesen Startern sind bekannte Namen wie beispielsweise der aktuelle Tour Card Holder Ricardo Pietreczko oder der ehemalige Tour Card Holder Steffen Siepmann. Dazu feiern sechs Spieler ihr Super League Debüt, darunter Fabian Schmutzler, David Schlichting, Robin Beger, Ole Holtkamp, Marvin Koch und Jonas Aplowski.

„Wir haben in diesem Jahr bewusst auf junge Spieler gesetzt, die mit ihren Auftritten auf der Development und Challenge Tour auf sich aufmerksam gemacht haben. Mit 15 von 24 Spielern unter 30 und acht Spielern, die sogar unter 25 Jahre alt sind, kann man definitiv von der „jüngsten Super League aller Zeiten“ sprechen und das ist ein gutes Zeichen für Darts-Deutschland!“, freut sich Werner von Moltke.

Die Teilnehmer der Interwetten PDC Europe Super League 2022:

Top 16 der Super League 2021: Manfred Bilderl, Christian Bunse, Rene Eidams, Marcel Gerdon, Kai Gotthardt, Florian Hempel, Max Hopp, Dragutin Horvat, Michael Hurtz, Nico Kurz, Stefan Nilles, Marco Obst, Franz Rötzsch, Niko Springer, Lukas Wenig

Wild Cards: Jonas Aplowski, Robin Beger, Ole Holtkamp, Daniel Klose, Marvin Koch, Ricardo Pietreczko, David Schlichting, Fabian Schmutzler, Steffen Siepmann

Die Darts-Sendezeiten in der Übersicht:

Montag, 7. November

ab 12:00 Uhr live im Stream

ab 15:30 Uhr live im TV

Dienstag, 8. November

ab 12:00 Uhr live im Stream

ab 15:30 Uhr live im TV

Mittwoch, 9. November

ab 12:00 Uhr live im Stream

ab 15:30 Uhr live im TV

Donnerstag, 10. November

ab 12:00 Uhr live im Stream

ab 15:30 Uhr live im TV

Freitag, 11. November

ab 14:50 Uhr live im Stream