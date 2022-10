Worlds 2022: FNATIC scheitert dramatisch in der Gruppenphase

Nach drei verlorenen Spielen in Folge ist LEC-Vertreter FNATIC aus der League of Legends World Championship ausgeschieden © Riot Games

Nach einer starken ersten Woche in der Group Stage hatte FNATIC noch alle Trümpfe in der eigenen Hand. Doch sollte sich ausgerechnet Cloud9 als Stolperstein für die Knockout Stage herausstellen.

Europäische Fans müssen nun ganz stark sein. Obwohl LEC-Vertreter FNATIC in der ersten Woche der Gruppenphase eine starke Leistung an den Tag legte, dürfte man am gestrigen Donnerstag bittere Träne vergossen haben. Ausgerechnet Cloud9, das Team, das bis zum zweiten Aufeinandertreffen mit FNC keinen einzigen Sieg einfahren konnte, stellte sich am Ende als Stolperstein für das Team der League of Legends European Championship heraus.