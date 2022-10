WWE-Enthüllung: Sensations-Comeback bei Rivale AEW erscheint in neuem Licht

Neue Details zum Wechsel der früheren Paige zu AEW: WWE-Lenker Triple H wollte Saraya zurückhaben - und soll ihr auch die Ring-Freigabe in Aussicht gestellt haben.

WWE wollte sie vor sich selbst schützen, Konkurrent All Elite Wrestling lässt sie trotz gefährlicher Verletzungs-Vorgeschichte wieder in den Ring.

Die wichtigste Neuigkeit dabei: Auch WWE hatte dem Publikumsliebling - bekannt geworden auch durch das folgenschwere Drama um ihren Sextape-Leak und die von Dwayne „The Rock“ Johnson produzierte Verfilmung ihrer Lebensgeschichte mit Florence Pugh („Fighting with my Family“) - eine Ringfreigabe in Aussicht gestellt.