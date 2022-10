Anzeige

Premier League: Hamann-Klopp-Streit in nächster Runde: "Dann soll er das machen" Nächste Runde: Hamann über Klopp

Hamann legt nach im Zoff mit Klopp

SPORT1

Das Scharmützel zwischen Dietmar Hamann und Jürgen Klopp geht in die nächste und vermutlich auch die letzte Runde, sofern man Hamanns Aussagen Glauben schenkt.

Dietmar Hamann hat erneut auf die höhnischen Aussagen von Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz reagiert - und dabei angegeben, sich aus dem verbalen Schlagabtausch zurückziehen zu wollen.

„Ich belasse es beim Fachlichen und Sachlichen“, schrieb Hamann in seiner Kolumne für Sky und führte als Begründung an: „Ich will mich nicht irgendwo hinbegeben, wo es nicht mehr seriös ist.“

Weiter erklärte der 49-Jährige: „Ich habe seine Aussagen zur Kenntnis genommen. Wenn er denkt, dass er das sagen muss, dann soll er es machen.“

Einen leicht ermahnenden Unterton hatten Hamanns Ausführungen aber: „Ich will gar nichts interpretieren, das steht mit nicht zu. Er muss selbst wissen, wie er mit den Leuten spricht.“ Klopp habe seinen Status bei den Reds verdient: „Dennoch gibt es Regeln, an die man sich halten sollte.“

Liverpool-Sieg gegen Glasgow keine Initialzündung

„Auch wenn du erst einmal sieben Tore schießen musst, sind die Rangers kein Gradmesser“, war der 49-Jährige sich sicher und verglich den Sieg mit dem gegen Bournemouth. „Liverpool hat in dieser Saison Ende August 9:0 gegen Bournemouth gewonnen, das hat damals aber keine Initialzündung bewirkt.“

Klopp war zuvor auf einer Pressekonferenz auf ein Zitat von Hamann angesprochen worden, welchem nach Liverpool einfach „ein Fünkchen“ fehlte, womit sich Klopp nicht anfreunden konnte und mit Spott reagierte, als er erfuhr, dass die Quelle dieser Aussage Hamann war.

Klopp: Hamann hat keine Ahnung

„Oh, toll, er ist eine fantastische Quelle!“, entgegnete Klopp der Frage eines Journalisten mit Ironie: „Überall hoch angesehen!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Dass es sich bei Hamann um einen ehemaligen Liverpool-Spieler handele, gebe ihm noch lange nicht das Recht, „zu sagen, was er will, besonders dann, wenn er keine Ahnung hat“, ärgerte sich Klopp, der mit seiner Mannschaft aktuell in der Formkrise steckt.