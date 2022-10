Ballack über Freiburg und Union: "Werden Lehrgeld bezahlen"

Am Sonntag (17.30 Uhr) empfangen die Köpenicker Vizemeister Borussia Dortmund, die Freiburger gastieren am Sonntag (19.30) bei Rekordchampion Bayern München.

Ballack: Leipzig performt bisher nicht so, dass ...

Ein Fußballmärchen wie es der ehemalige Bundesliga-Profi mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1997/98 erlebte, traut er den beiden Europa-League-Teilnehmern nicht zu. So ein Coup sei "natürlich schwierig". Der FCK habe damals unter Trainer-Legende Otto Rehhagel "viele Spiele gedreht", außerdem hatte sein Team "auch keine internationalen Wettbewerbe".

Dem vor der Saison als Bayern-Jäger gehandelten Klub RB Leipzig sprach Ballack die Verfolgerrolle ab. "Leipzig performt bisher nicht so, dass sie den Anspruch haben in unmittelbarem Atemzug genannt zu werden mit zum Beispiel Dortmund", meinte Ballack. Der Verein würde dies zwar "vom Kader her hergeben", es klaffe jedoch "zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch eine Lücke" beim DFB-Pokalsieger, so der Ex-Profi von Bayer Leverkusen und Bayern München.