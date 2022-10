NFL: Rookie Robinson feiert Touchdown-Premiere - vor rund zwei Monaten wurde er angeschossen

Brian Robinson ist in der NFL angekommen - nachdem er einiges durchmachen musste © Imago

Brian Robinson hat seinen ersten Touchdown in der NFL erzielt.

Keine zwei Monate ist es her, seit Robinson bei einem Raubüberfall angeschossen wurde. An Football dachte nach dem schlimmen Vorfall eigentlich zunächst niemand. Doch der 23-Jährige ließ sich auf dem Weg in die NFL nicht aufhalten.