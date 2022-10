2. Liga: SC Paderborn 07 – SV Sandhausen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Sandhausen trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf den SC Paderborn 07. Der SCP gewann das letzte Spiel gegen FC Hansa Rostock mit 3:0 und liegt mit 22 Punkten weit oben in der Tabelle. Der SV Sandhausen hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man den 1. FC Magdeburg mit 1:0.