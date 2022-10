Tragischer Motorrad-Todesfall: Muss dieser Wettbewerb abgeschafft werden?

Der Motorsport trauert um Victor Steeman. Aber in die Trauer mischt sich auch Kritik, die sogar eine Abschaffung der Supersport-300-Weltmeisterschaft fordert.

Geht es nach Aleix Espargaro, ist die Antwort ein eindeutiges Ja. „Abschaffen“, machte er seinen Standpunkt im Gespräch mit dem Online-Motorsport-Portal The Race unmissverständlich klar und legte noch nach: „Für mich ist es nicht nur eine gute Lösung, es ist die einzige!“

Dabei hat die Stimme des MotoGP-Piloten, der für Aprilla Racing startet, besonderes Gewicht. Seit in der MotoGP im Jahr 2003 die Sicherheitskommission ins Leben gerufen wurde, ist der Spanier einer der lautesten Verfechter für mehr Sicherheit im Motorrad-Rennsport. (NEWS: Alles zur MotoGP)

Tragödien wie die um Victor Steeman, der am Mittwoch seinen beim Rennen in Portimao erlittenen Verletzungen erlegen war, sind für Espargaro Anlass, das Thema Sicherheit immer weiter voranzutreiben - auch außerhalb der MotoGP.

„Es ist wirklich sehr, sehr schade, denn das letzte Jahr war nicht gut, was die Sicherheit in den jungen Klassen angeht“, erinnerte er daran, dass in der World Supersport 300 Championship erst vor einem Jahr mit Dean Berta Vinales ein anderer junger Fahrer sein Leben lassen musste.