Ist das die größte Schwachstelle des FC Bayern?

Der FC Bayern setzt eine Mega-Serie in der Champions League fort. Dennoch offenbart sich beim Auswärtssieg in Pilsen erneut eine mögliche Problemzone im Kader, die noch unangenehme Folgen haben kann.

Der deutsche Rekordmeister hat durch einen 4:2-Erfolg bei Viktoria Pilsen den vorzeitigen Achtelfinaleinzug in der Königsklasse perfekt gemacht - und eine unglaubliche Serie fortgesetzt.

Saisonübergreifend haben die Münchner die letzten elf Gruppenspiele in der Champions League gewonnen. Zuletzt ging der Klub am 1. Dezember 2020 nach dem Match bei Atlético Madrid (1:1) nicht mit drei Punkten nach Hause.

Ist beim zuletzt in der Bundesliga kriselnden FC Bayern also wieder alles im Lot? Zumindest vorübergehend, doch auch gegen den tschechischen Meister zeigte sich eine potenzielle Problemzone im Kader von Julian Nagelsmann.

Auf den beiden Außenverteidiger-Position wirkten die Münchner wie bereits in der zweiten Hälfte gegen den BVB wenig sattelfest.

Sind Davies und Pavard für Bayern unverzichtbar?

Aber was passiert, wenn sich die etablierten Stammkräfte verletzen, wie es bei Davies aktuell der Fall ist?

Beim derzeit dicht getakteten Spielplan vor der Weltmeisterschaft in Katar nimmt die Belastung für die Beteiligten zu - und Blessuren jeglicher Art werden wohl keine Seltenheit sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Mit Josip Stanisic und Neuzugang Noussair Mazraoui hat der deutsche Rekordmeister zwei Alternativen in der Hinterhand, die aktuell noch in der Lernphase sind (Stanisic) oder sich erst in München zurechtfinden müssen (Mazraoui).