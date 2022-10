Kylian Mbappé "nervt nur noch"! PSG-Star verliert Frankreich

Kylian Mbappé löst bei Paris Saint-Germain ein Beben aus. Das zieht auch in Frankreich zunehmend Kritik nach sich - von Fans, aber auch von einer Weltmeister-Legende.

1998er-Weltmeister Petit von Mbappé genervt

„Kylian nervt nur noch“, sagt der Weltmeister von 1998 im Gespräch mit SPORT1 . „Mich stört am meisten seine Kommunikation seit einigen Wochen. Er ist nur noch auf Konfrontationskurs ausgelegt. Es geht nur noch um ihn und er kümmert sich dagegen kaum noch um den sportlichen Aspekt. Das ist eine Art Eigentor.“

Am 21. Mai wurde Mbappé bei der Bekanntgabe seiner spektakulären Vertragsverlängerung um zwei Jahre (plus eine weitere Saison als Option) im heimischen Prinzenpark noch frenetisch gefeiert. Seitdem wirkt er in der französischen Hauptstadt jedoch alles andere als glücklich.