Nübel patzt bei Monaco-Niederlage - ManUnited siegt mit Mühe

Mit einem Patzer hat Torhüter Alexander Nübel die zweite Niederlage der AS Monaco in der Europa League eingeleitet. Der von Bayern München ausgeliehene Keeper schoss beim ersten Gegentor beim 0:4 (0:1) bei Trabzonspor seinem Mitspieler Malang Sarr (44.) den Ball gegen die Hüfte und zwang den Abwehrspieler so zu einem Eigentor.