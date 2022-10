WM 2022: Neuer WM-Song! Oliver Pocher kritisiert Gastgeberland

Nun veröffentlicht der Comedian rechtzeitig vor dem Start der WM in Katar einen neuen Song. „Hurra, Hurra, wir fahren nach Katar“ feierte am Donnerstag seine Video-Premiere. Doch wer sich auf einen weitere Gute-Laune-Nummer freute, dürfte enttäuscht werden.

„Am Bau wird hier nicht rebelliert“, singt er weiter, was als Anspielung an die desaströsen Bedingungen, mit denen die Arbeiter an den WM-Stadien konfrontiert wurden, zu verstehen sein dürfte. „Was sonst noch in Katar passiert, hat hier doch keinen interessiert“, lautet eine andere Zeile.