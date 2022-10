Basketball: Bayern verlieren auch zweites EuroLeague-Match

Die Basketballer von Bayern München haben auch ihr zweites Saisonspiel in der EuroLeague verloren.

Die Basketballer von Bayern München haben auch ihr zweites Saisonspiel in der EuroLeague verloren. Der Viertelfinalist der Vorsaison unterlag am Donnerstagabend beim italienischen Vize-Meister Virtus Bologna 63:66 (32:34). Zuvor hatte München zum Auftakt in eigener Halle gegen Fenerbahce Istanbul ein 62:74 kassiert.