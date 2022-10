Slapstick! Alexander Nübel verursacht bitteres Eigentor bei AS Monaco

Alexander Nübel patzt beim Europa-League-Spiel bei Trabzonspor. Die Bayern-Leihgabe leitet ein sehr kurioses Eigentor der AS Monaco ein.

Slapstick pur in der Europa League!

In der 44. Minute der Begegnung zwischen Trabzonspor und der AS Monaco (JETZT im LIVETICKER) ist es zu einer unfassbaren Szene gekommen. Als Auslöser entscheidend daran beteiligt: Bayern-Leihgabe Alexander Nübel im Tor der Gäste! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Der 26-Jährige, der seit Sommer 2021 an die Monegassen ausgeliehen ist, bekam kurz vor der Halbzeit beim Stand von 0:0 den Ball in zentraler Position am eigenen Fünfmeterraum zugespielt, stoppte ihn souverän mit der Sohle, legte ihn sich mit einem weiteren Kontakt zurecht und schaute sich nach Anspielstationen um.