Alarmierende Aussagen von BVB-Star! Jude Bellingham lässt aufhorchen

Jude Bellingham hat schon jetzt verdammt viele Spielminuten in den Knochen.

Wie er selbst in einem durchaus alarmierenden Statement offen zugibt: „Die Belastung fordert ihren Tribut bei mir persönlich. Ich habe mich vor der Partie nicht gut gefühlt. Nach dem Spiel war ich sehr, sehr müde“, erklärte der 19-Jährige nach dem 1:1 gegen den FC Sevilla in der Champions League.

Bellingham hat in der laufenden Spielzeit bisher keine einzige Sekunde verpasst. Nicht im Trikot des BVB und auch nicht als Spieler der englischen Nationalmannschaft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bellingham: „Ich fühle mich sonst nutzlos“

Gerade nach so einem Topspiel „wie gegen die Bayern, das körperlich und mental viel Kraft gekostet hat“, sei es schwer, wieder in die Gänge zu kommen. Eine Pause? Eigentlich keine Option. Weil Bellingham für das Spiel der Schwarzgelben geradezu essenziell ist. Aber auch, weil er selbst einen extrem hohen Anspruch an sich hat.