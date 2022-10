Europa League: Freiburg schießt sich bei Nantes-Sieg gegen Bayern warm

Der SC Freiburg gewinnt gegen Nantes sein viertes Gruppenspiel in der Europa League. Damit machen die Breisgauer vorzeitig den K.O.-Runden-Einzug klar.

Der SC Freiburg macht vorzeitig den Einzug in die K.O.-Runde klar und bleibt makellos in der Europa League!

Starke Endphase besiegelt Freiburger Sieg

Freiburgs Trainer Christian Streich, der nach überstandener Corona-Infektion wieder an der Seitenlinie stand, änderte seine Startformation erstmals seit sechs Spielen wieder. In Jeong, Yannik Keitel, Kübler und Nils Petersen rückten vier neue Akteure in die Anfangself.