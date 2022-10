Tuchel-Hammer? Dieser England-Job soll den Trainer reizen

Thomas Tuchel liebäugelt offenbar mit dem nächsten Job in England - diesmal aber nicht auf Vereinsebene, sondern bei den Three Lions.

Nach Informationen des Telegraph soll der 49-Jährige angeblich am Trainerposten der englischen Nationalmannschaft interessiert sein, falls dieser nach der Weltmeisterschaft in Katar frei werden sollte. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Englands aktueller Trainer Gareth Southgate hatte kürzlich betont, dass er das Team auch zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen wolle.

England-Job: Löst Tuchel Southgate ab?

Dagegen spekulierten britische Medien, Southgate könne das Amt verlieren, sollten die Three Lions bei der anstehenden WM frühzeitig ausscheiden.

Zuletzt steckte die Mannschaft in einem Formtief. Dabei geriet der 52-Jährige unter anderem durch den Abstieg in der Nations League in die Kritik.