Titelserie gerissen: Frauen-Vierer verpasst Medaille bei Bahn-WM

Das neuformierte Quartett des Bundes Deutscher Radfahrer um die Olympiasiegerinnen Mieke Kröger und Franziska Brauße gewann zwar sein Erstrunden-Duell gegen die USA, verpasste aber mit der sechstbesten Zeit unter den acht Mannschaften auch das kleine Finale am Donnerstagabend und blieb damit ohne Medaille.

Kröger (Bielefeld), Brauße (Öschelbronn) sowie Lena Charlotte Reißner (Gera) und die erst 18 Jahre alte Lana Eberle (Oberhausen) fuhren in einem couragierten Rennen 4:15,017 Minuten, zum Einzug ins Bronze-Rennen fehlte eine gute Sekunde. Das Finale bestreiten Großbritannien (4:10,109) und Italien (4:11,562).

Der deutsche Frauen-Vierer hatte 2021 Olympia- und WM-Gold geholt, holte zudem 2021 und 2022 den EM-Titel. Vom Gold-Vierer der Sommerspiele in Tokio fehlen in Frankreich die nach der EM in München zurückgetretene Lisa Brennauer sowie Lisa Klein, die ihre Saison beendet hat.