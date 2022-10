Gibraltar für EM-Qualifikation ins "Exil" nach Portugal

EM-Qualifikation: Gibraltar spielt in Portugal © AFP/SID/OZAN KOSE

Wegen nicht ausreichender Bedingungen wird Gibraltar in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland ins portugisiesche Faro ausweichen.

Wegen nicht ausreichender Bedingungen wird Gibraltar seine Heimspiele in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland im „Exil“ im portugiesischen Faro austragen. Das teilte der nationale Verband der britischen Mini-Enklave an der spanischen Südspitze der iberischen Halbinsel mit.