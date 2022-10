Real Madrid postet krasses Rüdiger-Video

Antonio Rüdiger muss sich nach seinem blutigen Torerfolg in der Champions League noch im Stadion behandeln lassen. Ein Video zeigt, wie schlimm es den DFB-Star erwischt hat.

Antonio Rüdiger ist nach seinem geradezu waghalsigen Einsatz in der Champions League immer noch schwer gezeichnet.

Der deutsche Nationalspieler zog sich bei seinem späten Ausgleichstreffer gegen Schachtjor Donezk bekanntlich eine blutige Wunde im Gesicht zu - wie die spanische Marca am Donnerstag auf einem Foto zeigt, ist sein linkes Auge noch dick angeschwollen. Öffnen könne er es nach wie vor nicht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Real Madrid veröffentlichte nun ein Video, das zeigt, wie Rüdiger nach der Kollision mit dem gegnerischen Torhüter am Dienstag noch im Stadion behandelt wurde.

Alaba und Kroos leisten moralischen Beistand

Geradezu rührend: Die Teamkollegen David Alaba und Toni Kroos kommen mit besorgten Blicken in den Raum. Als Alaba sich nach dem Befinden seines Kameraden erkundigt, sagt dieser: „Ich habe keine Kopfschmerzen.“ Ein gutes Zeichen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Als er sich abwendet, spricht Kroos‘ Gesichtsausdruck Bände. „Ich habe schon schönere Bilder in meinem Leben gesehen“, sollte er später sagen. Der große Cut über Rüdigers Auge ist auch im Real-Video deutlich erkennbar. 20 Stiche setzt das medizinische Personal beim Nähen.

Nach und nach kommen immer mehr Real-Spieler in den Raum, einige wie Kroos und Alaba bleiben auch bei Rüdiger sitzen. Wenig später kann der Abwehrmann sich aufsetzen und in die Kabine gehen.

Nach dem Spiel hatte er erklärt, dass alles gut sei. „Was uns nicht umbringt, macht uns stärker“, schrieb er bei Instagram. Offen ist noch, ob Rüdiger seinem Klub am Wochenende zur Verfügung steht. Real tritt am Sonntag zum Clásico gegen den FC Barcelona an.