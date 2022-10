Biathlon-Legende mit neuem Job: Das macht Olympiasiegerin Uschi Disl

Uschi Disl ist einer der besten deutschen Biathletinnen aller Zeiten. Nun kehrt sie in ihrer Wahlheimat zurück zum Sport.

Die deutsche Legende wird in der kommenden Saison als Expertin für den schwedischen Radiosender Sveriges Radio arbeiten. Das verkündete das Unternehmen.

Für die 51-Jährige ist die Aufgabe nichts Neues. Schließlich arbeitete sie von 2007 bis 2009 für die ARD in derselben Rolle vor der Kamera. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Nach dem Engagement zog sich Disl weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Söderberg wohnt sie seit 2007 in Schweden und hat bereits zwei Kinder zur Welt gebracht. Tochter Hanna schickt sich dabei an, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten.