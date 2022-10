FIFA 23: Über einen Monat zu früh! World Cup Modus geleaked

Kurz nach dem Skandal um das fälschlicherweise veröffentlichte Hero-Pack hat der Fehlerteufel bei EA Sports erneut im großen Stil zugeschlagen. Der separate Modus für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar wurde geleaked.

Rund einen Monat vor dem geplanten Release der kostenfreien Erweiterung, die während der Marketing-Kampagne zum aktuellen Ableger der Fußball-Simulation mehrfach angepriesen wurde, gelang es einigen Spielern bereits einen Blick in das Hauptmenü zu werfen.

Der Trick hinter dem Leak

Im ersten Schritt drückt ihr auf den PS-Button. Sucht danach im Menü nach den „Multiplayer-Activities“. Wenn man hier ganz nach unten scrollt, findet man den Reiter „FIFA World Cup Online Quickplay“. Startet die Aktivität und schon landet ihr in einer Art Vorab-Menü des DLCs, was klar an Farbgebung sowie Design zu erkennen ist.