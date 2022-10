Litauischer Doppelerfolg bei SuperMILLION$

Die wöchentliche High Roller Runde auf GGPoker versammelte die üblichen Verdächtigen am Finaltisch. Am Ende standen zwei Litauer vorne.

Yuri Dzivielevski, Simon Mattsson, Niklas Astedt. Drei Namen mit einem Dauerabo auf die Geldränge bei High Roller Turnieren. Bei der GGPoker SuperMILLION$ waren sie wieder tief in den bezahlten Plätzen.

An der Spitze standen dann aber doch zwei andere Namen.

Niklas Astedt bleibt weiter auf der Jagd nach seinem sechsten (!) Erfolg bei der GGPoker SuperMILLION$. Als Achter in Chips an den Finaltisch gekommen, wurde er am Ende Sechster. Seine letzte Hand: Gedeminas Uselis erhöht vom Hijack mit einem Paar Zehner. Astedt verteidigt seinen Big Blind mit Ass/Zwei.