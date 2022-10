Matarazzo-Nachfolger? VfB Stuttgart nimmt Bayern-Co-Trainer Dino Toppmöller ins Visier

Als Chefcoach hat der 41-Jährige bislang in Belgien bei Royal Excelsior Virton und dem luxemburgischen Klub F91 Düdelingen gearbeitet. Im Sommer 2019 folgte dann der Wechsel zu RB Leipzig ins Trainerteam von Julian Nagelsmann, ehe beide zwei Jahre später gemeinsam zum FC Bayern gingen.

Klaus Toppmöller: „Dino wird in München bleiben“

Das Problem: Es ist unwahrscheinlich, dass die Bayern Toppmöller mitten in der Saison ziehen lassen. Und auch Toppmöller selbst hat wenig Interesse an einem sofortigen Abschied aus München. „Dino wird definitiv in München bleiben“, sagte sein Vater Klaus Toppmöller bei SPORT1.