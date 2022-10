Füllkrug und die WM: Werder-Trainer Werner bleibt gelassen

WM in Katar: Darum führt an Füllkrug kein Weg vorbei

Bundestrainer Hansi Flick hatte Füllkrug zuletzt ausdrücklich gelobt. "Er gibt uns etwas, was wir in der Form nicht haben von der Qualität", sagte Flick am Rande der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen: "Er verkörpert vieles, was einen Zentrumsstürmer ausmacht."