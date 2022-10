Bocchetti neuer Trainer von Hellas Verona

Nachdem er 2021 seine Karriere als Spieler beendet hatte, arbeitete Bocchetti in der vergangenen Saison in der Meisterschaft 2021/22 als Assistenztrainer in Verona. Nach dem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus neun Spielen gab Hellas am Dienstag die Entlassung von Cioffi bekannt. Der 47-Jährige hatte den Posten erst im Sommer übernommen und einen Vertrag über zwei Jahre erhalten.