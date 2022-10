Svensson zu Leitsch: "Mehr gibt es nicht zu sagen"

RB mit Botschaft an verletzten Keeper Gulacsi

„In der Pressemitteilung waren die Infos drin. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, sagte der Däne am Donnerstag vor dem Punktspiel am Samstag bei Aufsteiger Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Rheinhessen hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass der 24 Jahre alte Leitsch an einem „körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand“ leidet und daher „bis auf Weiteres“ nicht in den Spielen zur Verfügung stehen wird.